Attacco a Kiev | il ' Generale Armageddon' si presenta ' Assolutamente spietato'

... energetici e di comunicazione ucraini, giustificando l'come una risposta all' esplosione del ponte Kerch che collega la Russia alla Crimea , "atto di terrorismo" delle forze ucraine. Il ...I primi attacchi firmati dal nuovo comandante delle truppe russe in Ucraina, Sergei Surovikin, raccontano il suo approccio ...In caso di ulteriori tentativi di compiere atti terroristici sul nostro territorio, la risposta della Russia sarà dura”, ha dichiarato Putin, in riferimento all’attacco con un camion bomba da parte di ...Putin, che, in un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza citato dall'Agenzia Ria Novosti, ha affermato: "Questa mattina, su suggerimento del ministero della Difesa e secondo il piano dello S ...