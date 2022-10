Astensionismo | il male oscuro della nostra democrazia

Gazzetta di Salerno

a cura di Francesco Sassano per info sassanof@libero.it Il dato più inquietante emerso nell’ultima tornata elettorale è stato certamente astens ...In principio fu Nanni Moretti: “Mi dispiace dirlo, con questi dirigenti non vinceremo mai”. Il suo j’accuse fu pronunciato nel 2002 in piazza Navona, davanti a Piero Fassino e Francesco Rutelli che as ...