Assicurazione auto | come risparmiare in caso di incidenti? Ecco cosa sapere

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È possibilesull’indi incidente? Questa è la domanda che moltimobilisti si pongono. Andiamo a vedere quello che c’è da. Chi stipula una polizza assicurativa sa che ci sono delle situazioni in cui il premio potrebbe alzarsi in maniera significativa. Le clausole bonus e malus permettono di capire la gestione del veicolo di riferimento. Indi sinistri, però, c’è un salto importante e che vede un aumento di due classi. Fonte foto: Adobe StockDi solito, quanto si verifica un incidente può scattare la differenza nel premio. Una cifra che può superare anche i 300 euro. Tale rialzo è sicuramente molto significativo e preoccupa, non poco, glimobilisti. Ma c’è uno scenario che potrebbe ...

Ipsoa

... permette a chi possiede un'di impostare le condizioni di condivisione , come tempo, distanza, ...di garantire la massima sicurezza e trasparenza di informazioni e - guarda caso - un'...NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'della tua, moto e motociclo Scopri di più Oro e petrolio in calo, poco mossi i prezzi del gas L'oro lascia sul terreno lo 0,9% ... Quali fattori considerare quando si sceglie un'assicurazione auto Da diverso tempo ormai il mercato delle polizze assicurative si è arricchito di numerose proposte, che coprono anche gli ambiti più impensati.Grazie al nuovo accordo, Telepass proporrà attraverso la propria piattaforma specifici prodotti assicurativi sviluppati da ITAS e creati appositamente per essere fruiti in mobilità. “La cooperazione è ...