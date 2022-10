Ascolti TV | Domenica 9 Ottobre 2022

... la fiction con protagonista Serena Rossi , basata sui racconti di Maurizio De Giovanni La prima puntata, in ondascorsa, ha ottenuto un ottimo risultato in termini di: 5.237.000 ...... che la scorsa settimana ha debuttato conclamorosi (oltre 5 milioni spettatori e il 28.6% di share). Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi, in onda9 ottobre. Mina Settembre 2, le ...Ascolti tv 9 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Stasera in tv torna con la seconda puntata Mina Settembre 2. Cosa succde tra l'assistente sociale Serena Rossi e il bel medico Giuseppe Zeno Scopriamolo! Foto Rai I grandi ascolti di domenica scorsa ...