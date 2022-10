Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 9 ottobre 2022

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 9 ottobre 2022 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, Da Noi... a Ruota Libera, Citofonare Rai 2 e glidei programmi ...I casi di giornata a Ballando con le stelle fanno crescere glidi tutti gli altri programmi di Rai 1 della domenica: ecco idel 9 ottobre ...Perché Can Yaman è sparito dai social: niente più Can Yaman su Instagram, Facebook o Twitter. Cosa sta succedendo.I casi di giornata a Ballando con le stelle fanno crescere gli ascolti di tutti gli altri programmi di Rai 1 della domenica: ecco i dati del 9 ottobre 2022 ...