Arrivano gli NFT de LaLiga spagnola

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dapper Labs, impresa del settore fintech specializzata nella digitalizzazione dei contenuti sportivi, ha annunciato il lancio in versione beta de “Galazos”, piattaforma NFT dedicata al campionato di calcio spagnolo. Le azioni più spettacolari ed i momenti salienti degli ultimi 18 anni di vita della massima serie diventeranno Non Fungible Token. I prodotti digitali, inoltre, come per le serie – sempre gestite da Dapper Labs – NBA Top Shot e NFL All Day, potranno essere scambiati e venduti, alimentando così un vero e proprio mercato secondario gestito dagli appassionati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.