(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'arbitro roveretano Danieleha debuttato in serie A dirigendo Monza-Spezia, dopo appena tre turni in B

ItaSportPress

...Viagrande - Saber Palermo Squadra in casa Viagrande Squadra avversaria Saber Palermoamaro ...: Annalisa Martorino e Martina Rossino Parziali: 25 - 20, 25 - 21, 25 - 17 I commenti L'...di Michele Bellavia Ildella Fortitudo Moncada Agrigento davanti al proprio pubblico e nella stagione del ritorno ...: Marco Rudellat, Alex D'Amato e Giulio Giovannetti. Note: parziali: ... Arbitri, debutto in A positivo di Perenzoni che porta a casa un pallone speciale L'arbitro roveretano Daniele Perenzoni ha debuttato in serie A dirigendo Monza-Spezia, dopo appena tre turni in B ...Dopo il successo conquistato a Reggio Calabria nell’esordio di campionato, la Gemini si conferma anche nel debutto casalingo contro Desio contro cui incanala la partita sul binario giusto ...