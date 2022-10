Appunti per i pacifisti | la guerra si ferma solo se la Russia lascia l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nemmeno un editoriale, una manifestazione, una mobilitazione per provare a imporre o a suggerire la pace a Vladimir Putin, cioè a colui che se sisse finirebbe immediatamente lain Ucraina. Niente.miserabili «Zelensky si fermi», rivolti a colui che se sisse finirebbe immediatamente, non la«basta aiuti».«basta armi», armi che nel caso dei sistemi antimissili che non abbiamo ancora fornito a sufficienza a Kyjiv salverebbero migliaia di vittime civili ucraine sotto il tiro dei criminali russi e che per il resto sono l’unica ragione per cui un intero popolo, un’intera nazione, un’intera cultura non è stata ancora cancellata dagli invasori.equidistanza tra aggressori e aggrediti, ...