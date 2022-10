Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 10 Ottobre

Leggi su zon

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Un: l’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui ledella soap di unsu Zon.it. Sergio e tuta (Laura Ledesma, 29 anni) vorrebbero organizzare la prima Giornata del Mobile: un’esposizione dei mobili di Julia per entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobi-li. Come luogo individuano l’albergo di Tir-so, ma lui non si rende disponibile. Segui ZON.IT su Google News.