Anticipazioni GF Vip | puntata del 10 Ottobre | accadrà l’impensabile stasera | imperdibile!

... domenica 9 ottobre su Rai3 dalle ore 20, " Che Tempo Che Fa " di Fabio Fazio,che festeggia la ventesima edizione con il cast al completo tranne che per Orietta Berti passata al Grande Fratello: ...Stasera 9 ottobre, alle 21.40 su Canale 5 , gli autori del programma prenderanno di mira nuovi, ... Grazie allegià disponibili, è possibile vederla in acqua all'interno di un gommone ...La settima puntata del Grande Fratello Vip 2022 va in onda lunedì 10 ottobre su Canale 5. Chi è finito in nomination Qual è il clima tra i concorrentiecco le anticipazioni della trasmissione Grande Fratello Vip della puntata che nadrà in onda lunedì 10 ottobre 2022 come sempre su canale cinuqe ...