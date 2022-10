Animali – Sfattoria degli Ultimi | le associazioni | “Una sentenza di grande rilievo costituzionale ed europeo”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “È unadirilevanza,ed europea, che dovrebbe indurre le amministrazioni pubbliche a considerare con la dovuta attenzione i provvedimenti che riguardano gli”. Così l’avvocato Giuseppe Calamo, dello Studio Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle LL, che ha seguito il ricorso ad adiuvandum presentato da Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa, e Tda, commenta ladi 49 pagine, pubblicata oggi, che annulla l’ordine di abbattimento dei circa 140 suidi ospitati nella struttura alle porte di Roma “in quanto illegittimo per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione”. Lo stesso vale, precisa il Collegio, per il parere del Ministero della Salute e del Commissario straordinario alla peste suina africana. Calamo, che rappresenta le ...

Il TAR Lazio con la sentenza n.12862, depositata oggi, ha accolto il ricorso della 'Fattoria degli Ultimi' contro l'ordine emanato dalla Asl Rm1 di sopprimere i 140 animali per contenere la diffusione della peste suina. "Siamo felici del risultato", si legge in una nota della Fattoria degli ultimi.