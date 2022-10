(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono, uccisi dal veleno negli ultimi giorni sulla pista ciclabile che corre tra, Trescore Balneario e Zandobbio. Tra questi anche Atena, il cane della modella e attrice Marica Pellegrini. I bocconi avvelenati sarebbero stati posizionati lungo la pista ciclopedonale che costeggia il fiume Cherio. Una zona già in passato teatro di episodi simili. Ora glidell’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) hanno posto una taglia di 5 milasulla testa dell’avvelenatore o degli avvelenatori deidi. “Taglia – scrivono gli– che verrà pagata a chi con la sua denuncia o testimonianza rilasciata per iscritto o comunque secondo le forme ...

BergamoNews.it

... può sfruttare la wild card per le ATP Finals per chi si aggiudicauno Slam ed è ... il 35enne di Belgrado non ha provatole stesse paure conta)l'ateniese, già battuto inoccasionisunove ...... mentre a sinistra evita a Spinazzola la terza partita nel giro digiorni, promuovendo Vina; ... perché il portiere dei pugliesi Falcone è straordinario intre circostanze, contrando ... Almeno sette cani morti a Gorlago, gli animalisti: “5mila euro a chi ci aiuta a trovare il responsabile” Il taglio della produzione da 2 milioni di barili farà salire i prezzi del greggio, alzando ancora di più il rischio di inflazione e creando nuovi problemi per le nostre economie ...Grave incidente in Spagna dove un uomo è morto e almeno altre quattro persone sono rimaste ferite nella località di Gibraleón (Huelva) nel sud-ovest. Un'auto ha travolto i tavolini all'esterno di un b ...