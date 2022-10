Allerta per l' arrivo di temporali al Centro-Sud

Leggi su agi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) AGI - Il maltempo torna in Italia nel corso della settimana, con piogge eanche di forte intensità. Il sito Meteo.it registra nella giornata odierna un vortice mediterraneo che sul basso Tirreno innescherà rovesci, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento Per il movimento antiorario delle correnti, il ciclone richiamerà a sé aria molto calda dai quadranti meridionali che, dopo aver attraversato il mare e caricatasi di umidità, fornirà un surplus di energia potenziale per eventi meteo estremi. Una configurazione ad alto rischio: localmente potrebbero anche cadere fino ad oltre 100/200 l/mq di pioggia in poco tempo. #Meteo #Video in #Diretta #Sky: #Maltempo verso il sud; rischio forti; le #Previsioni https://t.co/6Zux9ydQ2C — IL METEO.it (@ilmeteoit) October 10, 2022 Le aree da tenere sotto osservazione ...