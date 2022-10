Allerta meteo oggi | le regioni coinvolte e le previsioni per i prossimi giorni

Lo indica un avvisodella Protezione Civile che prevede dalla tarda serata di oggi ... Valutata per domanigialla per rischio idrogeologico su Emilia - Romagna, Umbria, parte di Toscana e ...La Protezione Civile Regionale, in data 9 ottobre ha emesso un avviso di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica e temporali valido dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 10 ottobre 2022. Il ...Tarvisio, meteo per Lunedì 10 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 8°C, massima 16°C ...Forti temporali e raffiche di vento in arrivo su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ...