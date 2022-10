Alleanza Assicurazioni vicina a soglia di 2 mln di clienti

"La soglia dei 2 milioni di clienti perè vicina, ci stiamo arrivando, il tema non è solo il numero dei clienti, ma il profilo dei clienti che si va ad acquisire e il livello di valore che si riesce a trasferirgli". ..., Compagnia del Gruppo Generali , torna alle origini a Genova per riunire agenti e manager in occasione del 124° anniversario . La compagnia assicurativa è stata infatti fondata ..."La soglia dei 2 milioni di clienti per Alleanza Assicurazioni è vicina, ci stiamo arrivando, il tema non è solo il numero dei clienti, ma il profilo dei clienti che si va ad acquisire e il livello di ..."Nel primo semestre 2022 la nuova produzione di Alleanza Assicurazioni ha raggiunto 1,6 miliardi, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". (ANSA) ...