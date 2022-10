Alleanza Assicurazioni da 124 anni al fianco famiglie per risparmio | investimenti e protezione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Ritorno alle origini per, Compagnia del Gruppo Generali, che sceglie Genova, la città dove fu fondata nel 1898, per riunire agenti e management di tutta Italia in occasione del suo 124°versario. Alla Convention annuale dal titolo 'In viaggio insieme', che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone di Genova davanti a una platea di 700 persone e oltre 11.000 collaboratori collegati in diretta streaming, Davide Passero, Ceo della Compagnia, ha annunciato risultati record e tracciato il prossimo piano triennale di crescita sostenibile della Compagnia, che fa leva su:, Qualità Distributiva, Digitalizzazione, e Utilizzo dei Dati. Da 124, sottolinea Giancarlo Fancel, Country Manager ...

