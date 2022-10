Alleanza Assicurazioni | a Genova la Convention per il 124° anniversario

(Di lunedì 10 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Ritorno alle origini per, Compagnia del Gruppo Generali, che sceglie– la città dove fu fondata nel 1898 – per riunire agenti e management di tutta Italia in occasione del suo.Allaannuale dal titolo “In viaggio insieme”, che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone didavanti a una platea di 700 persone e oltre 11.000 collaboratori collegati in diretta streaming, Davide Passero, CEO della Compagnia, ha annunciato risultati record e tracciato il prossimo piano triennale di crescita sostenibile della Compagnia, che fa leva su: Protezione, Investimenti, Qualità Distributiva, Digitalizzazione, e Utilizzo dei Dati.“Da 124 anniaccompagna i ...

