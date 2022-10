Allarme Listeria | un altro prodotto ritirato dal mercato Ecco quale

(Di lunedì 10 ottobre 2022), undal. Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone,il nuovoCon una nota del Ministero della Salute è stato reso noto il ritiro di undalper rischio microbiologico. Alla base del ritiro il contagio da, un “batterio presente nel suolo, sull’acqua e nella vegetazione. Esso può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, ed è responsabile della listeriosi”. Come per la maggior parte dei batteri, anche laviene eliminata dai processi di pastorizzazione e cottura. Ma può capitare che il batterio ...

Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone , è la volta dei pancake al cioccolato . Il nuovoper 'possibile presenza dimonocytogenes' riguarda il marchio Bernard Jarnoux Crepier. L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre, ha disposto il richiamo dal ...