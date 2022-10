Allarme listeria nei pancakes al cioccolato | ecco dove circola il batterio e come penetra nell’organismo

Dopo i casi delle ultime settimane e degli ultimi giorni , che hanno coinvolto wurstel di pollo , tramezzini al salmone e latticini , è di nuovoper il batteriomonocytogenes in Italia, che porta alla listeriosi alimentare e in alcuni casi alla morte. Stavolta il caso riguarda i pancake al cioccolato del marchio Bernard ...Lamonocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull'acqua e nella vegetazione. Questo batterio può contaminare diversi alimenti, tra cui il latte, la verdura, i formaggi molli, le carni ...Dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per «possibile presenza di listeria monocytogenes» riguarda i pancake al cioccolato di marchio Bernard Jarnoux Crepier. L’azienda ...Non solo wurstel, tramezzini e latticini, ora compare anche un lotto di pancake al cioccolato infettato dal batterio Listeria, con il ministero della Salute intervenuto subito per ritirarlo.