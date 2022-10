Alessia Piperno | il ministro degli Esteri iraniano | «Gli stranieri rispettino le leggi del Paese»

18.23 Papà:non partecipava a proteste "Non mi risulta chestesse partecipando alle manifestazioni". Lo dice il padre di, la ragazza romana arrestata in Iran il 28 settembre scorso."Sulla situazione dinon ci sono novità", aggiunge. Il commento arriva dopo l'avvertimento del ministero degli ...Sull'arresto diparlano le autorità locali iraniane e non sono dichiarazioni positive per la famiglia della ragazza romana. Da quanto risulta, la 30enne si troverebbe ancora detenuta in carcere a ...Protagonisti della protesta Diana De Marchi, Daniele Nahum, Alessandro Giungi e il capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi ...La manifestazione si terrà venerdì 14 ottobre, alle ore 18:00, in piazza Sacro Cuore. “L’iniziativa”, si legge in una nota degli organizzatori, “nasce dall’unione autonoma di forze sociali presenti su ...