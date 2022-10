Agriturismi e spesa in campagna | Puglia all’avanguardia | Pietro De Padova è stato riconfermato presidente regionale della Puglia di “Turismo Verde”

politicamentecorretto.com

in campagna, Puglia all'avanguardia, 952 le strutture agrituristiche pugliesi, 500mila presenze l'anno, fatturato da 20 milioni di euro. Rinnovati gli organismi regionali di ...... operatori di ecoturismo che lavorano soprattutto a contatto con b&b,o strutture green)... Nel 2021, lainternazionale per viaggi d'affari in Italia nel 2021, circa 4,3 miliardi di ... Agriturismi e spesa in campagna, Puglia all'avanguardia - politicamentecorretto.com Rinnovati gli organismi regionali di Turismo Verde e Spesa in campagna, associazioni della CIA Taranto – Pietro De Padova è ...La ripresa del turismo in Piemonte iniziata ad aprile ha trovato conferma in un’estate dal bilancio molto positivo: incremento del 27% di arrivi e del 28% ...