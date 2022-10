Adriana Lecouvreur | Melpomene son io!

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Trionfo assoluto della coppia di protagonisti, il tenore Charles Castronovo ed Ermonela Jaho, insieme a Teresa Romano e Misha Kiria. Daniel Oren centra la trasposizione sentimentale in musica, quanto la regia di Renzo Giacchieri che lascia al teatro in specchio l’ultima parola Di Olga Chieffi “Nella nostra anima c’è un’incrinatura, e il suono che essa dà, quando si riesce a toccarla, è come quella di un vaso prezioso”. Le parole di Kandisky per schizzare la prima dell’andata in scena al Teatro Verdi di Salerno in questo week-end. L’opera di Francesco Cilea è un gioiello liberty racchiuso nel fondo di una piccola coppa vitrea del Settecento e Renzo Giacchieri, ha così immaginato una regia che ha fatto del grande talento attoriale dei protagonisti e in particolare, di Ermonela Jaho, il centro dell’intera opera, una partitura ...