Abbandona la figlia di 7 anni paraplegica e Down per andare al bar | la bimba muore | condannata all’ergastolo

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 ottobre 2022)dopo essere stata riconosciuta colpevole dell’omicidio delladi 7: una donna, Lauren Kay Dean, è stata processata dal tribunale del Texas perché ha lasciato da sola in casa, insieme ai due fratelli più piccoli, la sua primogenita affetta da sindrome di. Laera a letto in condizioni di salute critiche: a causa di una grave paralisi non poteva camminare né muoversi, ed era alimentata con un sondino 24 ore su 24. Nonostante questo però Dean era uscita di casa pera una festa in un bar non lontano. L’allarme è scattato in seguito ad una telefonata anonima alla polizia: gli agenti di Bay City, situata a circa 80 miglia a sud-ovest di Houston, hanno rintracciato la donna e fatto insieme a lei un sopralluogo della casa, ...