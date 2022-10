(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono circa 180 ideldiche asonoin progetti di utilità collettiva (PUC). Da Marzo di quest’anno sono stati attivati tre progetti. Circa 100 persone sono impiegate nei servizi di pulizia degli uffici comunali, poco meno di quaranta nel servizio scuola bus e per l’attraversamento pedonale davanti alle scuole, ed infine un’altra quarantina ha trovato impiego nel servizio di assistenza domiciliare. Lavorano tutti per 16 ore al giorno, il massimo consentito dal PON Inclusione. I progetti sono nati (soltanto) all’interno dell’area dei servizi sociali, il cui assessore di riferimento, Sandro Russo, non nasconde le difficoltà incontrate nel raggiungere l’obiettivo. Difficoltà relative soprattutto al reperimento del personale, che va attinto in parte ...

filodirettomonreale.it

...Note IA e Deep Learning in medicina Approcci di IA basati sul Deep Learning sono moltoin ... Bibliografia Guidotti, R.,, A., Ruggieri, S., Turini, F., Giannotti, F. and Pedreschi, D., ......Note IA e Deep Learning in medicina Approcci di IA basati sul Deep Learning sono moltoin ... Bibliografia Guidotti, R.,, A., Ruggieri, S., Turini, F., Giannotti, F. and Pedreschi, D., ... A Monreale impiegati (solo) 180 su un migliaio di percettori del reddito di cittadinanza Alzata di scudi bipartisan contro la chiusura della Portovesme Srl, una tragedia economica e sociale che coinvolgerebbe non solo il Sulcis, ma direttamente anche San Gavino Monreale e il Medio Campida ...PALERMO, 4 ottobre – Nel marzo scorso l'annuncio. Adesso arriva il bando. Ci sarà anche Monreale, con cinque opere finanziate, per un totale di circa dieci milioni di euro, fra i destinatari del Piano ...