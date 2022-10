24 CFU insegnamento | nuovo termine di iscrizione Docenti it

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non hai ancora acquisito i 24 crediti per l’? Non è un problema: hai ancora tempo per iscriverti! Attenzione ildiper i 24 CFUsta per scadere. 24 CFU: chi deve conseguirli? Lo abbiamo detto più volte e ormai lo saprai meglio di noi: con ilreclutamentoin vigore, L'articolo .