Zaporiszhzhia | attacco missilistico russo | 17 morti e 44 feriti

Firenze Post

Nuova notte di bombardamenti in Ucraina. Sono 17 i morti nell'attacco missilistico a Zaporizhzhia, nel sud del Paese. 44 i feriti. Il bilancio, ...Per i russi, che da lì fanno passare i rifornimenti via terra per l’esercito schierato a sud dell’Ucraina, nella zona di Mykolaiv e Zaporizhzhia ... c’era stata una esplosione. Se l’attacco al ponte ...