WWE | Tributo a Brodie Lee durante il ritorno di Bray Wyatt

(Di domenica 9 ottobre 2022) È vero, tutta l’attenzione nel mondo WWE se l’è giustamente presa il grandedila scorsa notte. Il segmento è stato tanto spettacolare quanto surreale e il tutto ha ripreso varie fasi della carriera di. Uno specialeFra le tante cose avvenuteildice n’è stata una in particolare che merita una degna menzione d’onore. Infatti sappiamo che una delle cause, se non la vera e propria causa, del licenziamento difu proprio la notizia della morte dell’amicoLee, che fece sprofondarevisto il rapporto che c’era fra i due anche nella vita reale.ha voluto rendere omaggio all’amico scomparso e la luce che ...

The Shield Of Wrestling

Undisupted Tag Team Championships : The Usos battono The Street Profits Un incontro di coppia ... A vincere sono gli Usos grazie alla 1 - D (alla 3D dei Dudley Boys), ma il finale ha fatto ...... i costumi improbabili e bellissimi indossati da Rey, la sua amicizia con Eddie Guerrero (con tanto di filmatomostrato dalladopo la sua scomparsa) e tanto altro. Mancano molti match ... Bayley: tributo a Sara Lee durante WWE Extreme Rules 2022 È vero, tutta l'attenzione nel mondo WWE se l'è giustamente presa il grande ritorno di Bray Wyatt la scorsa notte. Il segmento è stato tanto spettacolare quanto surreale e il tutto ha ripreso varie fa ...la sua morte ha toccato nel profondo parecchi fan di tutto il mondo e parecchi colleghi della WWE anche non conoscendola di persona. Anche stanotte, c'è stato un tributo abbastanza nascosto che in ...