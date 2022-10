WWE | Sembra cosa certa il ritorno di Bo Dallas | sarà un membro della Wyatt 6?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ieri notte ad Extreme Rules abbiamo assistito al clamoroso e spettacolaredi Bray. “The Eater Of The Worlds” non si è però presentato da solo. I personaggiFirefly Fun House hanno infatti preso vita e hanno accompagnato il loro leader. Ora,ildi una vecchia conoscenza, che potrebbe rivelarsi essere uno dei membri del gruppo. Boverso ilPareilin WWE di Bo, fratello di Braye marito di Liv Morgan nella vita reale. A riportarlo è Bryan Alvarez sui suoi profili social: “Diverse fonti affermano che Botornerà molto presto”. ...