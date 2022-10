WWE | Ronda Rousey “calpesta” Liv Morgan e torna campionessa ad Extreme Rules

(Di domenica 9 ottobre 2022) Questo match doveva essere il vero banco di prova per Liv. Se la WWE credeva veramente in lei come, allora probabilmente avrebbe dovuto confermarla come. Inoltre l’uso di armi e arnesi, oltre che la possibilità di “aiuti” esterni avrebbe reso possibile una sconfitta non troppo dolorosa per. Cosa è successo nella notte dinell’match per il titolo didi SmackDown? Oggetti protagonisti del match Le due ragazze si sono sfidate facendo generoso uso di oggetti. Liv è arrivata sul ring con una mazza da baseball,ha usato il suo judoki e la sua cintura nera come arma, ma sul ring è arrivato di tutto, tavoli, ...

SmackDown Women's Championship: Liv Morgan (C) batte Shayna Baszler Vittoria pulita e decisiva ... riscattatasi agli occhi dei fan dopo il finale controverso conRousey a SummerSlam. Ma sarà ...LOGAN PAUL IN/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ... SUMMERSLAM: Liv Morgan 'frega'Rousey. Roman Reigns detronizza la bestia Brock Lesnar Penultimo ...Liv Morgan finally ascended to the top of the women's division earlier this year, having the biggest night of her career at Money in the Bank. Less than two hours after winning the contract, Morgan ...Il match è stato violento come ci si attendeva, con Ronda che ha combattuto forse il suo miglior match da quando è in WWE. La sfida, infatti, è stata lunga e ha lasciato spazio ad una serie di spot ...