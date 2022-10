WWE | Nessuno può fermare Bianca Belair | Bayley perde malgrado i rinforzi

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il match tradi Extreme Rules 2022 era probabilmente tra i più attesi ed incerti di questo evento PPV organizzato dalla WWE. Ad aggiungere pepe (da non confondersi con lo spray al peperoncino di un altro dei match di questa notte) alla sfida c’era la stipulazione piuttosto interessante, un ladder match che rappresentava un motivo di interesse in più. What a move by @itsWWE! #ExtremeRules pic.twitter.com/UQAg5LKJ85— WWE (@WWE) October 9, 2022 Proprio la stipulazione forniva auno svantaggio non da poco, essendo messo nel conto che in soccorso disarebbero presto o tardi arrivate le sue colleghe del Damage Ctrl. Così è stato. Dopo la KOD suera pronta a ...