WWE | Logo per Wrestlemania 40 rivelato

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nel consueto appuntamento annuale dell’evento più “hardcore” dell’anno, Extreme Rules, tenutosi stanotte nel Wells Fargo Center, abbiamo potuto apprezzare per la prima volta ildi40. Il design prevede, come al solito, il nome dell’evento in grande, e si nota spuntare dal basso una campana che divide due grande lettere, “X” e “L”. Questi due simboli sono sicuramente da intendersi come numeri latini, dove X sta per 10 e L per 50, e per la disposizione (prima numero piccolo, poi quello grande) è da leggersi come una sottrazione che dà come risultato 40. Il simbolo distintivo dell’evento più importante dell’anno in casa WWE è stato fotografato da molti dei fans presenti nell’arena, dando seguito ad un profluvio di tweet recanti proprio ildell’evento. Di seguito, il tweet di Jon Alba, uno dei tanti che ...

