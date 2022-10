WWE | Imperium e Brawling Brutes aprono la serata | ecco chi ha avuto la meglio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si parte subito col botto per Extreme Rules e l’opener ha visto affrontarsi l’e inel Good Old Fashioned Donnybrook match. Con i 6 lottatori coinvolti era ovvio aspettarsi tanta intensità e così è stato. It’s Fight Night, l’è sconfitto Il match parte subito in quarta e nessuna delle due stable si risparmia. Il match rispetta la stipulazione ed è stata una vera propria rissa con colpi duri. Nessun momento morto nella contesa e l’va vicinissimo alla vittoria con Gunther ma Sheamus esce incredibilmente al conto di 2. I momenti finali sono concitati e prima ci pensa Butch con un moonsault a mettere fuori gioco gli avversari, poi Sheamus schianta Gunther con la crucifix powerbomb sul tavolo dei commentatori, pernpoi tornare sul ring e infliggere a ...

