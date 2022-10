Wendy Schmidt | imprenditrice e filantropa americana |  ha vinto con Deep Blue la Barcolana

(Di domenica 9 ottobre 2022) Un sogno che si avvera. Il Trofeo delladomani vola negli Stati Uniti, al New York Yacht Club, lo stesso che, per 132 anni, ha detenuto la Coppa America., haoggi con la suala 54.a edizione dellapresented by Generali, disputata a Trieste con al via 1614 barche e in una perfetta giornata di sole, con vento di Bora e raffiche fino a 25 nodi, e Nave Vespucci che ha simbolicamente dato la partenza.vince anche il Trofeo Generali “Women in Sailing”, assegnato alla prima donna classificata leader di un equipaggio misto, ed è la prima volta che un unico team ottiene entrambi i ...

