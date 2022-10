Volley | Mondiali femminili 2022 | oltre un milione e mezzo di telespettatori per Italia-Cina

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) La Nazionale femminile di, impegnata ai, continua a ricevere un grande successo di ascolti. Sono infattiun milioni eche hanno guardato, sfida valida come ultima partita della seconda fase della competizione iridata. In particolare, su Rai 2 si sono registrati 1e 457mila unità , pari all’11.19% di share; a questi vanno sommati coloro che hanno deciso di guardare la partita su Sky, ovvero 236.000 spettatori, per un totale, quindi, diune 600mila appassionati incollati davanti alla televisione per ammirare le gesta della formazione del ct Mazzanti. SportFace.