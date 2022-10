Volley femminile | l’Italia sfiderà la Cina ai quarti dei Mondiali Il Giappone regola l’Olanda e incrocia il Brasile

(Di domenica 9 ottobre 2022)affronterà laneidi finale dei2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato il primo posto nella Pool E grazie a otto successi ottenuti nelle due fasi a gironi e dunque sfideranno la quarta classificata nel raggruppamento. La nostra Nazionale tornerà in campo martedì 11 ottobre (orario da definire) ad Apeldoorn (Paesi Bassi) per disputare la prima partita da dentro o fuori di questa rassegna iridata. Non ci saranno possibilità d’appello: chi vince prosegue la propria avventura e si guadagna la possibilità di affrontare la vincente diin semifinale, chi perde dice addio ai sogni di gloria e torna a casa.ha tutte le carte inper ...

2022 - 2023 Serie B1Girone D Tabellino partita Clai Imola - Lucky Wind Trevi Squadra in casa Clai Imola Squadra avversaria Lucky Wind Trevi Dopo un pre - campionato fatto di ...La Cina ha soppiantato il Belgio con un secco 3 - 0 (25 - 18; 25 - 18; 27 - 25) ai Mondiali 2022 di. La compagine asiatica ha dominato lo scontro diretto che metteva in palio la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata. Le giallorosse hanno chiuso la Pool E con 7 ...Riascolta La fabbrica dei talenti del volley donne: nel cuore del Club Italia di Olympia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...