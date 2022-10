Vlahovic e la Juve sbagliano sempre insieme

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si era sbloccato. Come la. Ma a San Siro è andato a picco . Come la. Il percorso di Dusansta andando di pari passo con quello della sua squadra. Un dato per tutti: il centravanti ...

Quando lanon vince,non segna. Quale sia causa e quale conseguenza sembra un dilemma di difficile soluzione ...... hanno chiaramente detto che c'era un fallo netto su Cuadrado , e che la, dopo lo scandalo ... e con un buon possesso palla e su clamoroso errore in fase di appoggio di, il Milan ha ...Su Gazzetta flop Juve. Vlahovic il peggiore: Che non riesca mai a tirare in porta è il meno. Rischia il rigore con il gomito largo, sbaglia misura e scelta del passaggio che lancia la cavalcata di Dia ...Nella ripresa il Milan ha legittimato la vittoria con una netta superiorità, e con un buon possesso palla e su clamoroso errore in fase di appoggio di Vlahovic, il Milan ha raddoppiato con Ibrahim ...