VIDEO | In arrivo una nuova ed oscura Liv Morgan?

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ieri notte ad Extreme Rules, Livè stata sconfitta da Ronda Rousey perdendo così lo SmackDown Women’s Title che deteneva da quasi 100 giorni. Ronda non ha avuto pietà e alla fine ha sottomesso l’avversaria con la sua patentata arm bar. Non è, però, passato inosservato lo strano atteggiamento di Liv nel finale del match e subito dopo aver perso. Poi nel backstage, un segmento cupo che lascia presagire dei cambiamenti alla sua gimmick. UnaLiv in? Non è passato inosservato lo strano atteggiamento tenuto da Livdurante le fasi finali del match perso contro Ronda Rousey. Proprio mentre Ronda l’aveva chiusa nella morsa della sua arm bar Liv rideva ed ha continuato a ridere dopo la fine dell’incontro. Nel backstage, poi, l’abbiamo vista rannicchiata in un angolo buio con uno sguardo ...

