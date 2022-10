Vicini molesti? Ecco come prendersi una bella rivincita | Abbandonate le buone maniere

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 9 ottobre 2022) La storia di oggi arriva da un post Reddit, nel quale una mamma ha raccontato la sua terribile esperienza con deidavvero. La donna, rimasta anonima , ha raccontato l’accaduto su un forum della nota piattaforma Reddit, ‘Petty Revenge’. Nell’angolo proprio dedicato alle vendette, la donna è stata acclamata per la sua geniale idea. Idella protagonista di questa vicenda disturbavano davvero tutto il giorno, perfino durante le prime ore della notte. L’utete ha raccontato di essersi sentita davvero disperata, in più di un’occasione ridotta in lacrime a causa della mancanza di sonno. Un giorno però, dopo settimane di vita infernale, ha deciso di gettare la gentilezza al vento ed ha risposto al fuoco con il fuoco. Per diverso tempo aveva cercato di essere rispettosa, comprensiva, ma alla fine ha ...