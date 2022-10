Punto Informatico

continua a proporre le sue promozione per chi cambia gestore conFOLLE a meno di 2 euro mensili.: ecco le PROMO conFOLLE a 1,99 Tra un attimo vediamo insieme tutte le offerte telefoniche scontate il primo mese a soli 1,99 euro. Le tariffe in questione sono valide solo per chi ...Special 7,99 MNP: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet ... Very PREZZO FOLLE: 1,99€ con PASSAGGIO da MVNO Very propone un PREZZO FOLLE! Sfrutta ora le PROMO da 1,99€ valide solo con PASSAGGIO da determinati MVNO entro il 27 Ottobre 2022 ...L'operatore virtuale Very Mobile ha di nuovo rilanciato la promo a 0 euro del costo di attivazione, scopriamo insieme i dettagli ...