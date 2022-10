Vertice Meloni-Salvini-Berlusconi | “Passi avanti verso il nuovo Governo”

(Di domenica 9 ottobre 2022) ARCORE – Si è svolta ad Arcore una riunione tra il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, il segretario della Lega Matteoe il presidente di Forza Italia Silvio. Secondo quando riferiscono fonti di centrodestra, “i leader si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere unforte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall’emergenza dovuta ai costi dell’energia”. “Sono stati fatti importantiin questa direzione ed è volontà comune del centrodestra procedere più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell’esecutivo”, concludono le fonti. L'articolo L'Opinionista.

