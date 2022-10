Verstappen campione del mondo | decisiva la penalità di Leclerc!

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maxè il nuovo (vecchio)deldella Formula 1. Dopo una gara assurda a Suzuka, l’olandese ha saputo di aver vinto il titolo della classifica piloti durante le interviste di rito del dopo Gran Premio di Giappone. Anche il dopo gara, quindi, si rivela incredibile in terra nipponica: il fenomeno di Red Bull ha sfruttato, infatti, unadi cinque secondi commissionata a Charles Leclerc di Ferrari per aver tagliato una porzione di pista. La sanzione mette il monegasco alle spalle di Sergio Perez e permette all’olandese, quindi, di guadagnare ulteriori punti nella graduatoria che hanno regalato la matematica ufficialità della conquista del titolo mondiale. Una grande emozione per Super Max che bissa il successo dello scorso anno e si dimostra essere il più forte nel paddock della F1. Max ...

