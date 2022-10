Verstappen campione del mondo a tavolino | l' ultimo disastro della Fia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una vittoria impressionante, per Maxe la Red Bull: a Suzuka sotto la pioggia, l'olandese domina, schiaccia Charles Leclerc, secondo e poi penalizzato, terza piazza. Maxdel. Anche se lo è in virtù di una serie di circostanze, di una serie di decisioni un poco controverse. Già, perché è diventatodelqualche minuto dopo la conclusionegara... Un gp pazzo, interrotto subito dopo la prima partenza, dove Carlos Sainz è andato a muro rischiando grossissimo: si è fermato in pista, sfiorato dalle altre monoposto che non potevano vederlo per l'acqua in pista. Poi la lunga, lunghissima attesa, e una gara di 45 minuti, il tempo rimasto a termini regolamentari. In mezzo, le polemiche per i trattori in pista quando ...