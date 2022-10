Verso il governo | Meloni alla kermesse di Vox | “La gente ha capito che non siamo mostri | noi realisti non populisti Viva l’Europa dei patrioti”

Il nuovopotrebbe togliere l'isolamento per gli asintomatici. Casi in salita tra i ...Il centrodestra si muove sul fronte dei ministri. Molti i nodi da sciogliere. Gelmini: "Ecco la nostra proposta sull'energia". Fitto guarda al 25 ottobre: ...Lo scontro con Draghi (in cui entrambi avevano ragione) dipende dall'estrema importanza del piano per il prossimo governo. Se la messa a terra non funzionerà ...«La famiglia costituisce la cellula fondamentale della società». La frase è di Giovanni Paolo II, ma oltre che nei catechismi trova posto anche nel programma ...