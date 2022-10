Verona | Cioffi | «Perdere così fa male La mancata espulsione…»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Gabriele, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Salernitana: ecco le dichiarazioni Gabrieleha parlato a Dazn dopo Salernitana-. LE PAROLE – «Non ho rivisto gli episodi, mi farebbe piacere rivederli. L’arbitraggio è stato molto equo, alcuni episodi come laespulsione ci hanno penalizzati. Bisogna però analizzare la prestazione. Nel primo tempo abbiamo comandato, prendendo gol sull’unito tiro subito, avendo qualche minuto di traballamento e poi abbiamo provato a vincerla o a portare anche solo un punto a casa.fae farloancora di più. Ma lamentarsi non è nel mio carattere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

