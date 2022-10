Verona beffato nel finale | la Salernitana vince 2-1

(Di domenica 9 ottobre 2022) SALERNO (ITALPRESS) – In pieno recupero Dia regala alla3 punti pesantissimi. Come era accaduto lunedì scorso con l'Udinese, ilsi inchina ancora nele non basta il gol di Depaoli che aveva pareggiato l'iniziale vantaggio granata siglato da Piatek. All'Arechi finisce 2-1. Cioffi dà una chance a Hrustic alle spalle di Henry e al fianco di Verdi, uno dei due ex di giornata. L'altro, Djuric, parte dalla panchina. Nicola preserva Dia, vittima di fastidi all'anca, e lancia Bonazzoli con Piatek. Nel riscaldamento dà forfait Lovato (dentro Pirola) e dopo meno di dieci minuti si ferma anche Maggiore per un problema muscolare: al suo posto entra Vilhena. La prima occasione è per iled è molto bravo Sepe in uscita a chiudere lo specchio a Depaoli. Il portiere della...

Nel Monday Night del Bentegodi arriva la sesta vittoria consecutiva dell'Udinese che rimonta il Verona e in zona Cesarini passa per 2 - 1. Doig illude i padroni di casa, Beto e Bijol fanno volare i bianconeri friulani. Cioffi lancia Verdi dall'inizio a sostegno di Henry e Piccoli, parte fuori ...AIA di Roma 2) Finale Verona - Udinese 1 - 2 ( 23'Doig, 71' Beto, 93' Bijol ) La cronaca del secondo tempo 93' GOL DELL'UDINESE Colpo di testa di Bijol e Udinese in vantaggio. La punizione da cui è ... Reti decisive, una per tempo, di Carlos Augusto e Mari.