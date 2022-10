Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 9 ottobre 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022)del 9su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin9 ...

Tuttavia, come affermato dallo stesso Garko a '' l'anno scorso, ' io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cenaamici, poi lui alla fine della ...... per non parlare diche realizza interviste ad hoc agli inquini eliminati). Insomma, il ...Perché tutti hanno un atteggiamento assai compiacente con lui Perché chi ha tra le mani...09 ott 2022 - 64 Bars Live a Scampia con Marra, Geolier, Fibra e altri, ha raccontato una rivoluzione culturale ...Dall'annuncio del sequel di Cyberpunk 2077 al lancio di Overwatch 2, dal film di Super Mario Bros. alla nuova trilogia di The Witcher, ecco le notizie più importanti della settimana.. Fra le notizie ...