Vaccini | il primo ministro albanese | “Con Di Maio abbiamo fatto contrabbando all’insaputa di Pfizer”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Con Luigi Diinsieme un’operazione di” dianticovid: queste le sorprendenti parole usate daldell’Albania, Edi Rama, che oggi a Bergamo è intervenuto all’evento ‘La Cultura salverà il mondo’, alla presenza anche del responsabile della Farnesina. “Racconto oggi una cosa che nessuno sa”, ha iniziato Rama. “Se io sono un-italiano, Diè un napoletano-insieme un’operazione di. Che italiano osei, se sei sempre in linea con la legge?”. Rama ha raccontato che nel periodo in cui il Covid colpiva duramente l’Albania “non avevamo nessun vaccino e ...

...diper riuscire ad aggirare i divieti di Pfizer e farli arrivare in Albania . Non è il plot di una spy story, ma quanto accaduto nei mesi più duri della pandemia. Lo ha rivelato il......e ilministro dell'Albania che passavano della merce di contrabbando per salvare delle persone ". Il racconto del premier albanese continua con quello che successe una volta che i...Leggi su Sky TG24 l'articolo Premier albanese Rama: fatto contrabbando vaccini con Di Maio senza consenso Pfizer. VIDEO ...Il primo ministro dell’Albania ha raccontato di quando è riuscito a procurarsi dei vaccini di nascosto dall’Italia nonostante i divieti di Pfizer ...