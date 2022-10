Usa | Ue e Cina hanno un problema di space traffic management

(Di domenica 9 ottobre 2022) Per(Stm) si intende quella serie di accordi informali riguardanti la condivisione di informazioni sull’attività spaziale stipulati dai Paesi che utilizzano lo spazio per le proprie attività commerciali o militari oppure chein essere dei programmi spaziali. L’Accademia Internazionale di Astronautica definisce l’Stm come l’insieme delle disposizioni tecniche e regolamentari per InsideOver.

...Spazio Varco "Punti di vista Washington - Mosca su un nuovo ordine mondiale" La guerra in Ucraina porta in primo piano il confronto - scontro tra Russia esull'ordine mondiale futuro, con la...Il Cremlinogas e petrolio come armi per ricattare il Vecchio Continente e dissuaderlo dal ... Infatti, le altre grandi economie confinanti o comunque vicine sonoe India. Insieme, fanno 2,8 ...Arrestati cinque ragazzi appartenenti a un gruppo indipendentista anti-Cina, «Returning Valiant». Sono i primi minorenni arrestati per le proteste a Hong Kong ...La guerra tra gli Stati Uniti e la Cina passa anche per le norme che regolano le infrastrutture delle telecomunicazioni.