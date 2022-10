Ungheria | il ct Rossi | 'Per fortuna non incontreremo l'Italia | ma non mi vergogno della sconfitta'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il ct dell'Marcoha parlato a pochi minuti dai sorteggi delle qualificazioni all'Europeo 2024 in Germania: "Siamo...

Ma quell'anno resta comunque magico per lui: "Ho conosciuto la Ria", cioè Maria, la commessa ... sono servite a documentare la violazione dei diritti umani commessi in. Montanelli ...Il Ct dell'Marcoha rilasciato un'intervista al portale RomaNews24 parlando a 360° del calcio italiano e dei calciatori italiani come Giacomo Raspadori . Sul giocatore del Napoli: " È un ...Luciano Spalletti, con ogni probabilità, schiererà sia Raspadori che Kvaratskhelia nel match con la Cremonese.Raspadori il rabdomante del gol ha confermato di appartenere alla categoria degli eletti, dove già si era sistemato Kvara ...