Un posto al sole | anticipazioni dal 10 al 14 ottobre 2022 | paura per Marina

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ad Unal, come rivelano ledal 10 al 14, assisteremo a puntante adrenaliniche che concentreranno l'attenzione suGiordano. Intanto, Viola e Gabriele saranno sempre più complici, mentre Eugenio confesserà ad Ornella di temere per l'incolumità di Viola e la solleciterà a convincere la figlia ad accettare la scorta che il marito vorrebbe assegnarle. La dottoressa, allarmata dal genero, ne discuterà con Raffaele ed entrambi saranno convinti che la scorta sarebbe una soluzione ottimale per la ragazza, la quale, però, farà una scelta inaspettata che rischierà di compromettere definitivamente il suo matrimonio. In seguito, la persona misteriosa che sta provando ad uccideree Roberto non si arrenderà e pianificherà una ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Il tedesco si è infatti guadagnato un concreto sestofinale, davanti a Lewis Hamilton con una ... ora l'Alfa Romeo deve guardarsi le spalle dal ritorno della Aston Martin che si trova a...... e inoltre per non rimanere a secco di energia elettrica data la mancanza diche possa ... è giusto non disperderli in natura per non inquinare unincontaminato, evitando di renderlo ... Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 ottobre 2022 Nelle prossime puntate di Upas, arriva nel cast l'attrice Silvia Napoleone (con un personaggio ancora ignoto), inoltre torneranno Antonello e Valsano ...Peppe Zarbo, l'attore che incarna il ruolo di Franco Boschi in Un Posto al Sole, ha parlato del momento delicato durante il set ...